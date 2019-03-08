Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres'in telefon görüşmesinde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durum ele alındı.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.
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