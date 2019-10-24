Başkan Erdoğan güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Şili ve Karadağ Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
- DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ve Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i kabul etti.
Ziyarette Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
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