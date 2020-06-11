11 Haziran 2020 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK toplantısında yaptığı konuşmada seçim, kadına şiddet ve turizm konularını değerlendirdi. Erdoğan, kadına yönelik şiddet uygulayanların serbest bırakılmasını eleştirerek, İstanbul’da yaşanan bir olayı örnek gösterdi.

KADINA ŞİDDET UYGULAYAN NASIL SERBEST BIRAKILIR?

Hürriyet'in haberine göre; Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunumu sırasında, konu kadına yönelik şiddete geldi. Soylu’nun pandemi döneminde tüm dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye’de azaldığı iddiası üzerine Erdoğan devreye girerek İstanbul’da yaşanan ve medyaya yansıyan bir olaydan örnek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beşiktaş’ta Ceylan G.’ye şiddet uygulayan Nazir İlgin’in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Erdoğan, “Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi” dedi. Soylu da “Sonra tutuklandı. Şu anda içeride” yanıtını verdi. Erdoğan, Soylu’nun anlattığı, ‘telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi’nin de bir an önce tamamlanmasını istedi.