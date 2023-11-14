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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze namazına katıldı.

AA14 Kasım 2023 Salı 16:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı
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Dün, 82 yaşında vefat eden Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşan'ın, cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze namazında Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve aile yakınları saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Coşan'ın tabutuna omuz verdi.

Coşan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

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