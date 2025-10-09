İSTANBUL 17°C / 12°C
Güncel

Gazze'de ateşkes anlaşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Yakın takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.' dedi.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkes anlaşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Yakın takipçisi olacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şarm El Şeyh'te yürütülen ve Türkiye'nin de katkı sağladığı Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, "İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum." dedi.

"YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacaklarını ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİ EN KALBÎ MUHABBETLERİMLE SELAMLIYORUM"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

