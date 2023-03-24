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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katılacak. Hataylı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.

24 Mart 2023 Cuma 15:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'tan bu yana 4'üncü kez ziyaret ettiği şehirde depremzedeler ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Kahramanmaraş'a gitmişti.

Erdoğan, Hatay ziyareti çerçevesinde ilk olarak şehirde inşa edilecek afet konutları ve devlet hastanelerinin temel atma törenine katılacak.

Saat 16.00'da başlaması planlanan program İskenderun'un yeni kaymakamlık binasının önünde gerçekleştirilecek.

DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPACAK

Erdoğan, temel atma töreninin ardından Hataylı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen illere ziyaretini sürdürecek.

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