Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Sevgili hemşehrilerim kalbi pamuk gibi yumuşak zekası bıçak gibi keskin hayali enginlere sığmayan azmi dağları deviren uşaklar kıymetli hanımefendiler gözümün nuru gençler sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Yeşiline yaylasına, deresine havasına vurgun olduğum, insanına aşık olduğum anayurdum baba ocağım Rize'de bizleri tekrardan buluşturan Rabbime hamdolsun.

Kongremiz Rize'mize milletimize Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bizleri canlı bağlantı ile takip eden Bitlis, Karaman, Niğde ve Kırklareli'ndeki kardeşlerime de sevgilerimi gönderiyorum. Vefat eden yol arkadaşlarımıza rabbimden rahmet niyaz ediyorum.

Siz kalbinizle ve desteğinizle bizimle olduğunuz müddetçe ulaşmadık hedef başarmadık iş bırakmayız. Sizlerle yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamd ediyorum. İnşallah Allah'ın rızasını kazanma ülkeye hizmet etme yolunda daha çok yolumuz var. Bir evladınız olarak dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadım. Türkiye Yüzyılı'nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya devam edeceğiz.

"BİRİLERİ GİBİ ÖYLE İÇİ BOŞ PALAVRALAR ATMIYORUZ"

Ülkemizin 2023 vizyonu ile buluşturmak bize nasip oldu. Türkiye yüzyılı ile çıtayı biraz daha yukarıya taşıdık. Bölgesel ve küresel meselelerdeki belirleyici rolümüze kadar son dönemde attığımız her adım Türkiye yüzyılının yapı taşları mahiyetindedir. 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını yine bu kadro gerçekleştirecektir. Birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. 22 yılını geride bırakan iktidarımızdan ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir.

Güneyimizdeki tarihi gelişmeleri, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızda. Ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızda. Ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla. Süreci sancılı dahi yürüse sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz.

AK Parti'nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir düşünmeden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum.

"AKSİ HALDE PARTİYİ TİCARETHANEYE ÇEVİRİRSİNİZ"

Türkiye'nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçisi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan sadece lafla, polemikle, yalan yanlış sosyal medya paylaşımları ile siyasetçilik oynayan bu tipler maalesef bizim aramıza da sızabiliyor.

Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur.

Şunu lütfen bir an olsun aklınızdan çıkarmayın sorumlu olduğunuz yerin caddelerine, hanelerine iş yerlerine, haftanın her günü ve günün 24 saati hakim olmadan vaziyet etmeden işinizin hakkını veremezsiniz.

Ne diyor şair. "Davası hak olanın yardımcısı Allah'tır hak olan davada zafer muhakkaktır." Öyle ise biz siyasetimizi yaparken başka hiçbir şeye ve hiç kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Bunları çıkar, kazanç, makam beklentisi ile değil davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinci ile yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla rıza göstermeyeceğimiz bir durumdur.

'BUNUN ADI SİYASET DEĞİL MİLLETE İHANETTİR'

Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var. Sivil toplum kuruluşları var. Belediye ve benzeri yer zaten var ama AK Parti böyle olamaz. Millete hizmet için kendilerine tahsis eden kaynakları kimi terör örgütlerine aktarır kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil. Millete ihanettir.