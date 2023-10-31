Başkan Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları;

"Herkese sağlık hizmeti sağladık hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi yerli aşımızla birlikte salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk. Ekonomide de farklı destek paketleriyle iş dünyamız ve çalışanlarımızın yanında olduk.

14 bin metrekare kapalı alanı, 12 bin metrekare fabrika üretim hattı ve 2 bin metrekare ofis alanından oluşan fabrikamız en son teknoloji ile donatılmıştır. Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak. Aklını, emeğini, birikimini ve vizyonunu Türkiye Yüzyılı'nın emrine veren kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum."