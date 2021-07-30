Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz

30 Temmuz 2021 Cuma 14:25 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BALARI;

Ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor

(Çeşitli noktalarda çıkan yangınlarla ilgili soruşturma) Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor

(Yangınlarda sabotaj iddiaları) Çalışmalar sonrası net bir şey açıklayabileceğiz

(Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici



Yangınla mücadele) Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var



45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz



Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek

1080 arazözle bölgede çalışma sürdürüyoruz

THK'nin elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok



28-30 Temmuz'da 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette, 57'si kontrol altına alındı, 14 orman yangınını kontrol altına alınma çalışması devam ediyor

Evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz

İnsansız hava araçlarımızla bölgelerin durumunu sürekli inceliyoruz

1140 noktada orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediliyor

(Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?) Şu anda 72 milyon doz aşı yapılmış durumda, aşı sıkıntımız yok

(Salgında normalleşme) İlk kabine toplantısında tedbirler görüşülecek