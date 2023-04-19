İstanbul Finans Merkezi'nin açılış gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asansörde Bakan Nebati'ye sorduğu soru merak edilmişti. O soru ve cevabının ne olduğu ortaya çıktı.

"Devletin bakanından, "Cumhurbaşkanımız 35'inci katın asansöründe bu soruyu sordu" sözünü duysanız, o soruyu merak etmez misiniz? Ben de merak ettim. Sorunun cevabını da aldım. Peki soru neydi, ne cevap verildi?" diyen Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında o diyalogları şu şekilde anlattı:

35'İNCİ KATTAKİ SORU

Şimdi sıra geldi İstanbul Finans Merkezi'nin 35'inci katında, asansörde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu soruya. Erdoğan, İFM'nin açılışından sonra asansörle 35'inci kata çıkmış. Asansör tam 35'inci kata gelip kapısı açılırken Erdoğan o soruyu sormuş. "Peki bir deprem olursa... Asansörde depreme yakalanan kişiye ne olacak?" demiş. Depremde 10 vilayetimiz yıkıldı. İstanbul deprem kuşağında. O nedenle bu sorunun sorulması çok yerinde olmuş. 35'inci katta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İFM'de depreme karşı alınan önlemler hakkında bilgi verilmiş. Bakan Nebati, "Asansör dahil depremdeki şiddete göre içerisindeki insanları tahliye edecek sensörlere sahip, tahliyeyi gerçekleştirip kilitleyecek bir yapıya dönüştürülebiliyor" dedi.

İFM'nin deprem tehlikesine göre tasarlanması çok önemli.