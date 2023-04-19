İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4104
  • EURO
    21,2676
  • ALTIN
    1231.96
  • BIST100
    4994.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İFM'nin 35'inci katında bu soruyu sormuş! Çarpıcı diyalog ortaya çıktı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan İFM'nin 35'inci katında bu soruyu sormuş! Çarpıcı diyalog ortaya çıktı

İstanbul Finans Merkezi'nin açılış gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asansörde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sorduğu soru merak edilmişti. O soru ve cevabının ne olduğu belli oldu.

19 Nisan 2023 Çarşamba 12:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İFM'nin 35'inci katında bu soruyu sormuş! Çarpıcı diyalog ortaya çıktı
ABONE OL

İstanbul Finans Merkezi'nin açılış gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asansörde Bakan Nebati'ye sorduğu soru merak edilmişti. O soru ve cevabının ne olduğu ortaya çıktı.

"Devletin bakanından, "Cumhurbaşkanımız 35'inci katın asansöründe bu soruyu sordu" sözünü duysanız, o soruyu merak etmez misiniz? Ben de merak ettim. Sorunun cevabını da aldım. Peki soru neydi, ne cevap verildi?" diyen Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında o diyalogları şu şekilde anlattı:

35'İNCİ KATTAKİ SORU

Şimdi sıra geldi İstanbul Finans Merkezi'nin 35'inci katında, asansörde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu soruya. Erdoğan, İFM'nin açılışından sonra asansörle 35'inci kata çıkmış. Asansör tam 35'inci kata gelip kapısı açılırken Erdoğan o soruyu sormuş. "Peki bir deprem olursa... Asansörde depreme yakalanan kişiye ne olacak?" demiş. Depremde 10 vilayetimiz yıkıldı. İstanbul deprem kuşağında. O nedenle bu sorunun sorulması çok yerinde olmuş. 35'inci katta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İFM'de depreme karşı alınan önlemler hakkında bilgi verilmiş. Bakan Nebati, "Asansör dahil depremdeki şiddete göre içerisindeki insanları tahliye edecek sensörlere sahip, tahliyeyi gerçekleştirip kilitleyecek bir yapıya dönüştürülebiliyor" dedi.

İFM'nin deprem tehlikesine göre tasarlanması çok önemli.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.