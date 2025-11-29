İSTANBUL 16°C / 11°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralarını sarmaya çalışan Gazze halkına insani yardımlar ulaştırmanın gayreti içesinde olduklarını, Türkiye'nin adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerine düşeni yaptığını belirtti.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

İsrail'in saldırılarında şehit olan tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz eden ve Türk milleti adına Filistin halkını hürmetle selamlayan Erdoğan, "Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, yaralarını sarmaya çalışan Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmanın gayretindeyiz. Türkiye olarak adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. İki devletli çözüm politikamızı 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

