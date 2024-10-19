Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabulü başladı.

Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı yapılıyor.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İsrail soykırımı ana gündem maddelerinden olacak. Ayrıca Türkiye'nin gündemindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki de görüşülecek.

Çalışma yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

NEW YORK'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

İbre Türkiye'ye kaydı

Masada önemli konular var... Almanya Başbakanı Scholz İstanbul'da

Kritik ziyaret öncesi Türkiye açıklaması