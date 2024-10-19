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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz'un görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un görüşmesi İstanbul'da başladı. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilim ile Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra ikili ilişkiler ve AB konusunun ele alacağı biliniyor.

19 Ekim 2024 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz'un görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabulü başladı.

Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı yapılıyor.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İsrail soykırımı ana gündem maddelerinden olacak. Ayrıca Türkiye'nin gündemindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki de görüşülecek.

Çalışma yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

NEW YORK'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

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