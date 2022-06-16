Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 18.05'te başlayan görüşme 20.00'de sona erdi.

Türk-İş Başkanı Atalay görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asgari ücret ile ilgili güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı 'ben her şeyin farkındayım' dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. Bakanımız çalışma yapıyor diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi verirler."

Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.