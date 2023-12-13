İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0618
  • EURO
    31,4283
  • ALTIN
    1854.48
  • BIST100
    7631.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan açıklama
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklama yapan Yapıcıoğlu, 'Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği için bir il telaffuz edildi mi?' sorusu üzerine, detayları zamanı gelince paylaşacaklarını söyledi.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan açıklama
ABONE OL

Yapıcıoğlu'nu, kabulün gerçekleşeceği AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.

Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Yapıcıoğlu, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin yerel seçimlere ilişkin olduğunu söyledi.

Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir talep ve irade uyuşması olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar. Detaylar belli olduktan sonra icap ederse kamuoyuna yeni bir açıklama yaparız." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, "Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği için bir il telaffuz edildi mi?" sorusu üzerine, detayları zamanı gelince paylaşacaklarını söyledi.

Görüşmeler için heyet oluşturulup oluşturulmadığı sorulan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Efkan Ala başkanlığında AK Parti heyeti olacak. Bizde Genel Başkanvekilimiz İshak Sağlam başkanlığında heyet olacak. Üçer kişilik heyetler, bu çalışmaları yapacaklar. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir sonuca ulaşmak için gayret edecekler."

Yapıcıoğlu, "İlk görüşme ne zaman yapılacak?" sorusuna, "Muhtemelen, yarın ya da cuma günü olur." yanıtını verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu
  • AK Parti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.