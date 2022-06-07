İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2022 Salı / 8 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6156
  • EURO
    17,8024
  • ALTIN
    983.482
  • BIST100
    2648.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 10 ilin müftüsü değişti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 10 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti.

AA7 Haziran 2022 Salı 00:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Buna göre, Bartın Müftülüğüne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğüne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğüne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğüne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğüne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğüne Kars Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars Müftülüğüne ise Hamza Bayram getirildi.

  • Cumhurbaşkanlığı atama kararı
  • müftü
  • atama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.