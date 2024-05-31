Buna göre, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.
31 Mayıs 2024 Tarihli ve 32562 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.— T.C. Resmî Gazete Haberleri (@tcresmi_gazete) May 30, 2024
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Yayımlandı.
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