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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 00:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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Buna göre, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

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