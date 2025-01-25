Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 29 üst kademe kamu yöneticisi görevden alındı. Bakanlıkta üst kademe kamu yöneticiliklerine toplamda 70 yeni isim ataması gerçekleştirildi.

Karar ile birlikte Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan ise görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Betül Kiminsu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına ise Cennet Ceylan atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı. Bakanlıkta Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Kerim Güllü atandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Kadir Çokçetin getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına ise Onur Sarı atandı.