Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Jandarma ve emniyet kıvanç kaynağımız

Türk milleti için hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum

Her zaman söylüyorum; polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği, devriye atmadığı hiçbir yer olamaz.

Eğer evlerimizde huzur ve güven içinde oturabiliyorsak, eğer millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bunda aslan payı gece gündüz demeden görevlerini özveriyle yerine getiren polis ve jandarmalarımızındır.

7 bin 204 araç emniyet ve Jandarma'nın emrinde olacak. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz

Ekonomi için huzur ve güvenlik şart

Güçlü devlet ve toplumun birincil şartı güvenliktir

Polisimiz, jandarmamız ile milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz.

Kendini devletten ve kanundan üstün gören alçakların tepesine tepesine bindik

Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık

İnleri başlarına yıkıyoruz, terörü kaynağında yok ediyoruz

Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz

2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi.

Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan herkes, devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır

"(Savunma sanayi yatırımları) Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gördük."

Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar

Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları, bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar.