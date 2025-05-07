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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul edecek
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir. Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, 'Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı' da icra edilecek. Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda işbirliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir."

Altun, "Sayın Sudani'nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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