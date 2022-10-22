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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşına 'tebrik' telefonu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.

22 Ekim 2022 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşına 'tebrik' telefonu etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.

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