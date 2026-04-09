  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, Türkiye'nin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin, bölgede yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.

