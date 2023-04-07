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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

7 Nisan 2023 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyüklelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'in mushafının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

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