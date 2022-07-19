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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki temaslarının ardından özel uçak 'TUR' ile İstanbul'a hareket etti.

AA19 Temmuz 2022 Salı 23:26 - Güncelleme:
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Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda, İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.

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