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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımaya sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından ikili ilişkilere yönelik açıklamada bulunarak, 'Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz' dedi.

Star Gazetesi25 Ocak 2024 Perşembe 00:14 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımaya sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının akabinde gerçekleşen anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı sonrası, sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, asırlar boyu süren Türkiye - İran ilişkilerinin ileriye taşınacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve heyetini Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duydum.

Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz."

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