Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İslam dünyası olarak Ramazan'ın manevi iklimini teneffüs ettiğimiz şu mübarek günlerde Siyonist İsrail yönetimi ateşkesi bozarak Gazze'deki katliam ve soykırım politikasına tüm hoyratlığı ile devam ediyor

İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir

Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler Allah'ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz

Ülkemizin çıkarlarını savunmamın ötesinde küresel düzeyde adalet, hakkaniyet ve merhamet müdafaası üzerine kurulu dış siyasetimizde dünyada milyarlarca insana umut aşıladık

AK Parti 23 yılı bulan iktidarının her anını takipçisi olduğu halka ve Hakk'a hizmet davasına layık olabilmek için çalışarak geçirmiştir