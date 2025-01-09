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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TİCARET HACMİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın geçen yıl 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

SURİYE'NİN YENİDEN İMARI

Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

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