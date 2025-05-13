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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 20:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

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