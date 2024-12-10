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Suriye ve küresel gelişmeler masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı

10 Aralık 2024 Salı 17:56 - Güncelleme:
Suriye ve küresel gelişmeler masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Meloni ile görüştü
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

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