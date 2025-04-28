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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor! İletişim Başkanı Altun: İşbirliğini daha da güçlendirecek adımlar ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin, 'Roma'da düzenlenecek zirve kapsamında Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımlar ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor! İletişim Başkanı Altun: İşbirliğini daha da güçlendirecek adımlar ele alınacak
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İtalya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

Ziyaretin içeriğine dair bilgi veren Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı'nın riyasetlerinde Roma'da düzenlenecek zirve kapsamında, Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımlar ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Zirve sırasında ayrıca, iki ülke ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve iş çevrelerinin katılımıyla bir iş forumu tertiplenmesi öngörülmektedir."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İtalya Ziyareti
  • Bölgesel İşbirliği

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