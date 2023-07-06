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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kişida'ya teşekkür etti.

Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl 10'uncu yıl dönümünün, gelecek yıl ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, ikili işbirliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Japonya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Fumio Kishida
  • Japonya

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