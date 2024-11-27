Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Modern kültür endüstrisinin tüm araçlarıyla milletimizin ve farklı toplumların kültürel birikimine saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz.

Gönülle yapılan, alın teriyle üretilen, emekle, sabırla ve göz nuruyla işlenen her şey sanattır

25 yeni usta ve sanatçımızı yaşayan insan hazinelerimize dahil ettik

Kültürümüzü yaşatan, yeniden yorumlayan ve geniş kitlelere ulaştıran bu ustalarımızı bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

Sanatın birçok dalında Türk sanatını inşa ettik

Sanatta zanaat gibi insanlık tarihi kadar derin bir maziye sahiptir.

Küreselleşmeyle beraber kültürel yozlaşma gerçekleşti

Hüner suyu kesilmez bir çeşmedir. Hünerli kimse nereye gitse şerefiyle gider ve meclisin baş köşesine oturur.

Allah vergisi maharetlere sahip, nice sanatçı üstadımız unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerimizi, aşk ile ayakta tutuyor

Sanatta zanaat gibi insanlık tarihi kadar derin bir maziye sahiptir.

Millete tepeden bakan Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar kapanmadı

İletişim ve ulaşım imkanlarının ilerlemesinin sonuçlarından biri dijital tekno-kültürdür. Bu kültür yaygınlaşıyor.

Dijitalleşme ekonomiden finansa kültürden haberleşmeye her alanı kuşatmış durumda.

K-Pop'u çok iyi bilen, Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a ve daha nice bu toprakların sesi soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe endişeleniyoruz, üzülüyoruz kendimizi sorguluyoruz. Sadece yurtdışında değil, Anadolu'da da saklı bulunan bu kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması için canla başla çalışıyoruz.