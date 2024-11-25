Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatanımızın her bir köşesinde birer eğitim neferi olarak aşkla görev yapacaklarına inandığım yeni öğretmenlerimizi tekrar vazifelerinde tebrik ediyorum. Eğitimi son 22 yıldır önceliklerinin ilk sırasına yerleştirmiş bir iktidarız. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Şurası da bir gerçektir ki eğitim öğretimde değişime ve yeniliğe direnmek bizatihi hayatın kendisine direnmek manasına gelir.

Ülkemizde maalesef kendini halen 1940'ların şartlarında gören eğitime bir gelişim ve tekamül aracı olarak değil bir ideolojik formatlama aracı olarak bakan bir kesim bulunuyor.

Kökü mazide, ati tasavvurumuza uygun bir şekilde hayata geçirdiğimiz Türkiye yüz yılı maarif modelimizin uygulanmasında bu çevrelerin temelsiz eleştirilerine engellemelerine ve sabotajlarına maruz kalıyoruz.

Öğretmenlerimizle buluşmamızda da ifade ettim milletçe hepimizin geleceğini ilgilendiren eğitim öğretim meselesini günlük siyasi tartışmaların ve ideolojik takıntıların objesi haline getirmek yanlıştır. Tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanmış bilimsel, kuşatıcıi moderni milli ve manevi değerleri önceleyen, insanı merkeze alan yeni modelimiz Türkiye'ye Yüz Yılı'nın inşasını kolaylaştıracaktır.

İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 20 milyon öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi en iyi eğitim öğretimi alması imkanlardan en iyi şekilde ve eşit olarak istifade etmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Yine önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomik şartları iyileştikçe bunun öğretmenlerimize de etki etmesi için her türlü adamı atacağız.

Bir kez daha tüm öğretmenlerimize emekleri fedakarlıkları sabırları için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum.

81 vilayetimizde sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye Maarif Vakfı'nın Asya'dan Afrika'ya yayılan okullarında eğitim meşalesini gururla Taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ediyorum.

Bu vesile ile 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde şiddetin olmadığı bir Türkiye ve dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.

Kim ne derse desin Türkiye bizim hükumetlerimiz döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiş, ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadına yönelik yanlış algıların kırılmasından iş, eğitim ve siyaset alanındaki bariyerlerin kaldırılmasına kadar nice başlıkta sorunları çözdük, eksikleri giderdik.

Meselelerimizin üzerine gitme cesareti gösterdik. Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık. Son 22 yılda bu konuda çok köklü çok kapsamlı reformları devreye aldık.

Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz, ama geriye doğru baktığımızda aşılmaz görülen duvarların yıkıldığı nice yanlışın, nice hatalı uygulamanın düzeltildiği tartışmasız bir gerçektir.

İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI DURDURULMALI

Türkiye olarak İsrail'in saldırgan politikasına en güçlü tepki veren ülkeyiz. Gazze'nin sesi olmayı sürdürüyoruz. İsrail'in 14 ayı aşan katliamları bir an önce sona erdirilmeli. Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği güçlü desteğin şahidi bizzat Filistinli kardeşlerimizdir.

İSLAM DÜNYASI İSRAİL'E KARŞI TEK YÜREK OLMALI

Türkiye, Filistin, Gazze v Lübnan için görünenden basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır. Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm gücümüzle kardeşlerimizin yanında olacağız.

Siyonist lobinin baskılarına teslim olmadan kimseden çekinmeden Filistin halkına ve Gazzeli kardeşlerimize destek oluyoruz olmaya da devam edeceğiz. "Men sabera zafera." Sabreden zafere ulaşır.