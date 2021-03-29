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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 19:44 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuktan ekonomiye uzanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız."

Erdoğan: "Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır."

Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin faydalarını salgın döneminde daha net gördük, en önemli reformumuz, millete verdiğimiz 'sivil anayasa' sözümüzdür. Yeni anayasa için her türlü görüş ve teklife açığız."

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