İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2020 Pazartesi / 3 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6285
  • EURO
    8,9589
  • ALTIN
    466.668
  • BIST100
    1087.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 salgını için tarih verdi: Yeni bir safhaya geçtik
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 salgını için tarih verdi: Yeni bir safhaya geçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünya üzerinde salgın hastalıkların genellikle 2 yıl sürdüğünü biliyoruz, Kovid-19 salgınında yeni bir safhaya geçtik' dedi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 19:07 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:27
ABONE OL

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Dünya üzerinde salgın hastalıkların genellikle 2 yıl sürdüğünü biliyoruz, Kovid-19 salgınında yeni bir safhaya geçtik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor 

Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı"

Erdoğan: "Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir."

Erdoğan: "Süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Yılın ilk aylarında hizmete sunmayı planlıyoruz"

Erdoğan:"Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı"

Erdoğan: "Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor."

Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça ülkemize müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik. Buna göre her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 TL arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konutlar için ise 730 ile 995 TL arasında bir bedel belirlenmiştir.”

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.