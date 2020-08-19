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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni''nde konuşuyor
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni''nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşuyor.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:39
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