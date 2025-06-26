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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 21:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Katar'ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve ülkemizin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.

NATO Zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükûnetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi.

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