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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile 16.30'da Katar'ın başkenti Doha'ya indi.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 20:04 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamad Uluslararası Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Doha'ya geldi.

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