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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, 'Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum.' dedi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* İşgal altındaki topraklarında eziyete maruz kalan Filistin halkı Ramazan'ı da hüzünle geçiriyor.

* Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum.

* Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık.

* Biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız.

* Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

  • Erdoğan canlı bağlantı
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  • Bayramlaşma programı

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