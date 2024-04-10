Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
* İşgal altındaki topraklarında eziyete maruz kalan Filistin halkı Ramazan'ı da hüzünle geçiriyor.
* Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum.
* Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık.
* Biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız.
* Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum.