Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

240'ı Türk vatandaşı 12'si de dost ve kardeş ülke vatandaşı olmak üzere toplam 452 öğrencimize diplomamızı vereceğiz. Havacılarımızla gurur duyuyoruz. Okulumuz mezunlarından 144 gencimiz pilot olarak görev yapıyor. Sizler de bugün itibariyle bu büyük aileye iştirak ederek gücümüze güç katıyorsunuz.

Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80'e çıktı.

Artık kendi insanlı ve insansız savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik. Radarından füzesine, yapay zekasından siber sistemlerine kadar her başlıkta tamamlanan devam eden ve yeniş başlanan projelerle her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kendi insanlı ve insansız savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik. Radarından füzesine, yapay zekasından siber sistemlerine kadar her başlıkta tamamlanan devam eden ve yeniş başlanan projelerle her geçen gün daha da... pic.twitter.com/op6A9VVeQe — Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 31, 2023

Teknolojideki birikimleri dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dostlarımızın hak ve hakkaniyet mücadelesinde hep yanlarında olduk. Bu imkanlarımız sayesinde diplomasi ve insani ilişkilerde gelişme gösterdik.

Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu hayata geçirmeyi sürdürdükçe tüm insanlık, medeniyet güneşimizin şefkat ve adalet ışığından faydalanacaktır. İstiklali ve istikbali için canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Hazırlanan yeni projelerle her geçen gün daha ileriye gidiyoruz.

"KUTLU BAYRAĞI DAHA İLERİ TAŞIYACAKSINIZ"

Dün milli mücadelenin en büyük zaferi olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Bu uğurda görev yapan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm subaylarımızı şükranla yad ediyorum. Milletler en büyük kahramanlarını, en büyük saldırılar esnasında çıkartır. Her bir kahraman bizim önümüzde yeni ufuklar açmıştır. Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırma peşindeyiz. Sizler de bu kutlu bayrağı daha ileri taşıyacaksınız. Biz ecdadın emanetine helal getirmeden dünyanın yeni düzeninde ülkemizi hak ettiği yeri çıkarma çabasındayız.