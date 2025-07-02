Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hanım kardeşlerim, teşkilatımızın saygıdeğer mensupları, sevgili genç arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın memnuniyeti içindeyim. Sözlerimin hemen başında bu kıymetli programı düzenleyen Genel Merkez Kadın Kolları ile Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Tuğba Işık Ercan kardeşimi, çalışma arkadaşlarını, programa katkı sunan herkesi yürekten tebrik ediyorum.

Sizlerin şahsında partimize gönül veren, bizlerle yol yürüyen, bize inanan, ak kadroya güvenen her bir gencimize, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İl ve ilçe başkanlıklarımızdan, kadın ve gençlik kollarımıza, genel merkezimizden köy ve mahalle teşkilatlarımıza, partimizin farklı kademelerinde görev yapan her bir kardeşime muhabbetlerimi iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızda, yeryüzünün dört bir yanında kalbini kalbimizle birleştiren, kaderini kaderimize ortak eden tüm dostlarımıza aynı şekilde selamlarımı yolluyorum.

Bilhassa tam 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına, evlatlarına, izzetlerine cesaretle sahip çıkan Filistin'in, Gazze'nin yiğit kadınlarını partimiz adına, sizler adına kemal-i hürmetle selamlıyorum. O kadınlar ki, beyaz kefenlere sardıkları ciğerparelerinin arkasından gözyaşlarını sessizce içlerine akıtıyor. O kadınlar ki her türlü zorluğa, zorbalığa, zulme ve zahmete rağmen işgalcilere boyun eğmiyor. O kadınlar ki tam bir asırdır fedakarlığın, cesaretin, direnişin, muhteşem ve muazzam bir özgürlük mücadelesinin destanını yazıyor. 86 yıllık ömründe nice acıyı, işgali, katliamı, toprak gaspını gören Filistinli kadın şair merhum Fedva Tükan bu direniş ruhunu şöyle anlatıyordu: Gevşeklik, kızgınlık ve hiddet içimize asla geri dönmeyecek. Savaş meydanında alınlarımızda yorgunluk belirmeyecek. Dinlenmeyeceğiz. Karanlığı kovana dek dinlenmeyeceğiz.

Evet, sarsılmaz bir imanla, yıkılmaz bir iradeyle mücadele bayrağını hiç yere düşürmeyen Gazze'nin, Filistin'in kadınlarına bu kürsüden bir kez daha dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.

Liderlik Akademisi'nin kadın kollarımız başta olmak üzere partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Eğitimden medya ve iletişime, aile ve dijitalleşmeden diplomasi ve yapay zekaya birbirinden farklı alanlarda üç gün boyunca düzenlenecek atölyelerin, derslerin ve yan etkinliklerin verimli geçmesini diliyorum.

Şu hususu evvelemirde altını çizerek belirtmek istiyorum. Teşkilat akademilerini asla sıradan bir eğitim faaliyeti olarak görmüyoruz. Bu platformu, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirecek genç kadroların yetiştiği bir dava mektebi olarak telakki ediyoruz. Bu formatı, milli ve manevi şuurun, mücadele bilincinin, fikri derinliğin ve aksiyon kabiliyetinin tahkim ve takviye edildiği programlar silsilesinin yeni bir halkası olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye'yi asırlık hayalleriyle buluşturacak, önümüzdeki yüzyıla silinmez bir damga vuracak azimli, sabırlı, kararlı, özgüvenli kadroların yetiştiği Liderlik Akademisi bizim için hayati önemdedir. Üç gün boyunca bilgileriyle, deneyimleriyle, vizyonlarıyla katılımcılara yol gösterecek tüm bakanlarımıza, başkanlarımıza, parti mensuplarımızın tamamına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mevla bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın. Kavlimizi, kalbimizi ve gayemizi istikamet üzere kılsın diyorum.

Birçok kez ifade ettiğim şu gerçeği bugün sizlere tekrar hatırlatıyorum. Biz, milletin sinesinden doğan, bu aziz milletin duasıyla yola çıkan, alnı ak, başı dik, kalbi ülkeye hizmet aşkıyla dolu bir siyasi hareketiz. Geride hayırla yâd edilecek eserler bırakmanın, gök kubbede hoş bir seda bırakmanın peşindeyiz. AK Parti davası, yıllarca kendi öz yurdunda, öz vatanında hor görülenlerin, ötelenen, örselenen, yok sayılanların davasıdır. Bu kutlu dava, bilgiyi erdemle, mücadeleyi hikmetle, kudreti tevazu ile harmanlayan hasbi ve harbi gönüllerin davasıdır. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Misyonumuz Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır. Pusulamız bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Rehberimiz milletimizin, başımızın tacı olan muazzez iradesidir. Güç ve ilham kaynağımız ise siyasi parti, köken, inanç fark etmeksizin tüm fertleriyle 86 milyonun tamamıdır.

Evet, biz işte buyuz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Atalar ne güzel söylemiş, "Sel ağzı yuva tutmaz." Sizler de fevkalade sağlam bir temel üzerinde yükselen, harcı bin bir emekle, alın teriyle, fikir çilesiyle yoğrulmuş Erdemliler Hareketi'nin mensuplarısınız. Biz partimizi böyle kurduk. Erdemliler Hareketi dedik. Yola da böyle çıktık. Bugün aramızda olan Kadın Kolları ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın, teşkilat başkanlarımızın ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimizin bu şuurla çalışmasını, milletimize bu bilinçle hizmet etmesini bekliyorum.

Liderlik önünü görmek değil, dağın arkasında neler bulunduğunu, hangi risklerin ve fırsatların sizi beklediğini öngörebilmektir. Ülkemizin son 23 yıldaki en büyük avantajı, AK Parti gibi vizyoner, çalışkan, dirayetli ve liyakatli kadrolara sahip olmasıdır. Muhalif veya muvafık fark etmeksizin, elini vicdanına koyan herkes şu gerçeği ikrar ediyor.

Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik.