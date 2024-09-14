Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Vatan'ın ve ay yıldızlı al bayrağın bekası için bedel ödeyen Gazilerimize şükranlarımı sunuyor hepsine sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum

Hz. Peygamber efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle bizler için en güzel örnektir

Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir

İnsanlar arasından çıkmış en güzel örnek olan Efendimizin kılavuzluğunda şahsiyetimizi yeniden inşa edeceğiz.

Hz. Peygamber Efendimiz her anıyla, yaşantısıyla ve mücadelesiyle bizler için en güzel örnektir.



Peygamber Efendimiz kendi şahsiyetini Kur'an ile inşa ederken aynı zamanda ümmetinin de şahsiyetini şekillendirmiştir.

Bir olmanın birlik olmanın, birlik olmanın, mümin gönüller olarak vahdet olmanın sırrına inşallah bir kez daha ereceğiz

Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır. Bireyler ahlaklı, erdemli, merhametli olduğunda, toplumda da adalet, huzur, emniyet ve refah olur.

Şahsiyet inşası, sadece ferdi bir sorumluluk değil aynı zamanda toplumsal bir görevdir.

Artık eskisi kadar olmasa da halen birililerinin bu manevi işgal projesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz

Bu ideolojik bağnazlık son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki cuma hutbesini, hutbede okunan ayet-i kerimeleri hedef almaya başladılar.

NARİN CİNAYETİ

Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor



Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır.

Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz

