Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkacak olursa kayyum atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan:' Kandil'deki terör baronlarına kul köle olanlara fırsat vermeyeceğiz. Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkacak olursa kayyum atarız' dedi.
ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
2 gün boyunca hem 24 Haziran seçim sonuçlarını masaya yatırdık hem de 2019 mahalli seçimlerine hazırlık çalışmalarını değerlendirdik
Kızılcahamam sadece kaplıcasıyla, doğasıyla tanınmıyor. Kızılcahamam şehitler, gaziler diyarıdır
15 Temmuz gecesi Kızılcahamamlı kardeşlerim milletin evinin oradaydılar. 'Şehitler Ağacı'ndaki 6917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür
Ankara'da 15 Temmuz gecesi 149 şehit verdik
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK
Hiç şüpheniz olmasın. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Tüm bu katil sürülerini kimlerin beslediğini, himaye ettiğini gayet iyi biliyoruz. Terörü, Türkiye gündeminden tamamen çıkarmak konusunda kararlıyız
İçimizdeki kimi gafillerin karşı çıkmasına rağmen Afrin'i bölücülerin esaretinden kurtardık. Kuzey Irak'ta da Kandil'den Sincar'a kadar operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Milletin kepçesini, aracını,bütçesini teröre tahsis edenlere hesap sorduk, sormaya devam ediyoruz
YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ
Bu seçimlerde de teröre bulaşanlar sandıktan çıkarlarsa anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz
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