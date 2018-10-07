Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkacak olursa kayyum atarız

2 gün boyunca hem 24 Haziran seçim sonuçlarını masaya yatırdık hem de 2019 mahalli seçimlerine hazırlık çalışmalarını değerlendirdik

Kızılcahamam sadece kaplıcasıyla, doğasıyla tanınmıyor. Kızılcahamam şehitler, gaziler diyarıdır

15 Temmuz gecesi Kızılcahamamlı kardeşlerim milletin evinin oradaydılar. 'Şehitler Ağacı'ndaki 6917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür

Ankara'da 15 Temmuz gecesi 149 şehit verdik

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK

Hiç şüpheniz olmasın. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Tüm bu katil sürülerini kimlerin beslediğini, himaye ettiğini gayet iyi biliyoruz. Terörü, Türkiye gündeminden tamamen çıkarmak konusunda kararlıyız

İçimizdeki kimi gafillerin karşı çıkmasına rağmen Afrin'i bölücülerin esaretinden kurtardık. Kuzey Irak'ta da Kandil'den Sincar'a kadar operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Milletin kepçesini, aracını,bütçesini teröre tahsis edenlere hesap sorduk, sormaya devam ediyoruz

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Bu seçimlerde de teröre bulaşanlar sandıktan çıkarlarsa anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz