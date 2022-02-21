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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak 'TUR' uçağı ile Senegal'e hareket etti.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 14:06 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'ndan, aynı araçla havalimanına gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Senegal'e gitti.

Senegal'in başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılacak.

Erdoğan ve Sall'ın, Cumhuriyet Sarayı'nda baş başa yapacakları görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından basın toplantısı düzenlenecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • senegal
  • Kongo

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