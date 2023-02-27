İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8851
  • EURO
    20,0266
  • ALTIN
    1102.3
  • BIST100
    5197.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da, Altınşehir Konteyner Kenti'nde vatandaşları ziyaret etti.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Adıyaman'daki konteyner kent ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ziyaretlerde Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

Konteynere yerleştirilmiş bir aileyi ziyaret eden Erdoğan, ailenin asker kıyafeti giyen engelli çocukları Muhammed ve Zeynep tarafından karşılandı. Muhammed ve Zeynep ile fotoğraf çektiren Erdoğan, çocukların neşelerinin yerine olduğunu belirterek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği ailelerden durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.

Askerliğini Osmaniye'de yaptığını söyleyen bir depremzedeyle de sohbet eden Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi işaret ederek, "Yanında bir Osmaniyeli var." demesi üzerine vatandaş, "Başımızın tacıdır. Siz de bizim başımızın tacısınız. Sizin gibi Cumhurbaşkanımız olduktan sonra bunların hepsini atlatacağız." dedi.

Erdoğan'a, ziyaretinde eşlik eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de çiftçilere yönelik destek ödemeleri, telef olan hayvanların karşılanması ve çiftçilerin sütlerinin toplanması çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.