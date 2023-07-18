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Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun ikinci durağı Katar'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine üzerine özel uçak 'TC-TRK' ile Katar'a doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Doha'ya vardı.

18 Temmuz 2023 Salı 17:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun ikinci durağı Katar'da
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Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Katar
  • Körfez turu

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