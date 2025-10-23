Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağında! 16 belge daha kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda iş birliğinin geliştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde ara buluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğimizi, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.

Görüşmeyi müteakip yapılan heyetlerarası toplantıda ise, iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UMMAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Körfez turunun son durağı Umman'da temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, Umman temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek ardından da anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, onuruna verilecek resmi yemeğin ardından temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.

