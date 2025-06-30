Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koruyucu Aile Günü vesilesiyle korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. "