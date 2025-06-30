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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'ne istinaden yayınladığı mesajında 'Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koruyucu Aile Günü vesilesiyle korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. "

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