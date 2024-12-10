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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemin çıkmaza girdiği zorlu bir dönemden geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 'Küresel sistemin çıkmaza girdiği, uluslararası toplumun reflekslerini yitirdiği zorlu bir dönemden geçiyoruz' dedi.

10 Aralık 2024 Salı 18:41 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

15. Büyükelçiler konferansımızın da Dış İşleri Bakanlığımız başta olmak üzere devletimiz, kurumlarımız, yurtdışındaki ve gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

Küresel sistemin çıkmaza girdiği, uluslararası toplumun reflekslerini yitirdiği çok taraflı yönetişim mekanizmalarının çözüm üretmekte yetersiz kaldığı zorlu bir dönemden geçmekteyiz.

Bölgemizde ve dünyada barışın, huzurun, refah ve istikrarın tesisi için ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı hedeflerinin küresel ölçekte hayata geçirilmesinde Dışişleri Bakanlığımıza önemli görevler düşüyor

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