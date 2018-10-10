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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Ganim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılmak üzere İstanbul'da bulanan Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
 
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
 
Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

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