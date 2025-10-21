Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TRK" uçağıyla sabah saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Kuveyt'e hareket etti.

Havalimanından Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kuveyt'e gitti.

Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.